Минздрав Украины не намерен продлевать карантин выходного дня – не оправдал надежд

Министерство здравоохранения Украины не будет рекомендовать правительству продлевать в стране карантин выходного дня, действовавший в ноябре.

Об этом заявил накануне в телеэфире министр охраны здоровья Максим Степанов.

В частности, отвечая на вопрос о возможности продолжения карантина выходного дня, глава Минздрава сказал, что «не думает, что мы будем делать такое предложение».

«Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин выходного дня», – добавил Степанов.

По его словам, того эффекта, на который рассчитывали изначально, карантин выходного дня не дал, поскольку «украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали». При этом, министр отметил «тенденцию к уменьшению динамики роста» заболеваемости коронавирусом.

Также Степанов подтвердил информацию о том, что вариант введения полного локдауна рассматривается, но его даты пока не определены.

По данным некоторых источников, сейчас украинское правительство рассматривает четыре варианта карантинных ограничений, в частности, введение локдауна с 24 декабря до 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято. Также на стадии обсуждения вопрос работы транспорта во время локдауна.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения об эффективности карантина выходного дня. В случае необходимости решение правительства могут откорректировать.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения в стране более жесткого карантина, но точная дата пока не известна. По его словам, введение локдауна – это «план Б» на случай если «не сработает» карантин выходного дня.

Напомним, 11 ноября правительство поддержало инициативу Минздрава о введении карантина выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года.

Фото: Depo.ua