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В селе под Одессой оборудуют противорадиационное укрытие за 27 миллионов

В селе под Одессой оборудуют противорадиационное укрытие за 27 миллионов

Тендер на обустройство противорадиационного укрытия в детском саду объявили в селе Дачное Одесского района. На ремонт потратят более 27 миллионов гривен.

Информация о тендере опубликована на портале государственных закупок Прозорро.

Заказчиком работ является Дачненский сельский совет, готовый потратить на полное восстановление укрытия в дошкольном заведении 27 млн 431 тысячу гривен.

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В тендерной документации указано, что планируется полное восстановление и укрепление стен, ступенек, оповещения об опасности. Помещение обустроят сантехникой и мебелью.

Работы планируют закончить в декабре 2024 года.

Отметим, что по данным последней переписи населения, которая состоялась в 2001 году, в селе проживало более 8 тысяч человек. Сколько сейчас в населенном пункте проживает людей, неизвестно.

Чем отличаются убежища и противорадиационные укрытия?

Укрытие городского населения в убежищах обеспечивает его защиту и от радиоактивного заражения. Для защиты от радиоактивного заражения населения сельской местности и небольших городов, по которым нанесение ядерных ударов маловероятно, используются противорадиационные укрытия.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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