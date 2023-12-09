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В Одессе готовы отдать более 100 миллионов на ремонт школы на Успенской

В Одессе готовы отдать более 100 миллионов на ремонт школы на Успенской

В Одессе объявлен очередной неадекватный в дни войны тендер: общеобразовательную школу №39 по улице Успенской планируют капитально отремонтировать за почти 110 миллионов гривен.

Как сообщается в системе госзакупок Prozorro, тендер объявило управление капитального строительства Одесского городского совета.

Согласно условиям закупки, реконструкция должна быть завершена до конца 2024 года. В списке предполагаемых работ указаны:

  • усиление конструкции, замена металлических на железобетонные;
  • замена полов;
  • ремонт окон и дверей;
  • устройство пандуса и подъемника;
  • замена внутренних сетей отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения;
  • утепления наружных стен и еще ряд работ.

Стоимость работ оценили в 109,3 млн гривен.

Аукцион назначен на 18 декабря.

Тендер на ремонт одесской школы

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Также сообщается, что проект реконструкции финансируется за счет субвенции из государственного бюджета в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины в размере более 41 млн гривен, из которых 8 млн гривен – софинансирование из городского бюджета Одессы.

Здание школы №39 было построено в 1875 году. Как образовательное учреждение работало с 1893 года. Эту школу планировали ремонтировать еще в 2020 году, но в 2021 году заведение окончательно закрыли для работ.

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В настоящее время школа закрыта, а всех учащихся перевели в школу №16.

По словам городского головы Геннадия Труханова, здесь планируется провести капитальный ремонт внутри и снаружи учебного корпуса с перепланировкой помещений и обустройством дополнительного пожарного выхода, а также двухэтажной пристройки спортивного зала.

Напомним, сегодня, 9 декабря, у здания одесской мэрии на Думской площади прошла очередная акция протеста против сомнительных и неадекватных тендеров. Уже третий месяц одесситы настойчиво добиваются от властей отменить многомиллионные тендеры и направить эти средства на помощь ВСУ.

Фото: Суспiльне

 

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