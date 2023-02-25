С озером и подземным паркингом: в Одессе выбирают проект новой Театральной площади

Театральная площадь, расположенная у здания Одесской оперы — жемчужины архитектуры, должна выглядеть достойно и подчеркивать величие оперы. Поэтому несмотря на войну, в сентябре 2022 года был объявлен конкурс на лучшее проектное предложение по благоустройству Театральной площади в Одессе.

Конкурс проводится в соответствии с решением Исполнительного комитета Одесского городского совета от 11.08.2022 г. №164.

Всего представлено семь вариантов дизайнерских разработок. Вскоре жюри конкурса должно огласить его победителей.

Что надо учесть при благоустройстве площади и возможно ли в полной мере осуществить запланированное — своим мнением с нашими читателями делится старший преподаватель архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры Юрий Снядовский.

Облик Театральной площади тесно связан с СССР

Свой облик Театральная площадь, какой одесситы знают ее сегодня, получила после Второй мировой войны. В 1950-1960-х годах фасады с хаотично разбросанными окнами декорировали колоннами. И разместили там мемориалы с именами передовиков производства и Героев Советского Союза. К тому же, «украсили» площадь скульптурами рабочего и колхозницы.

Сегодня в рамках декоммунизации памятные доски с советской символикой из центра города должны быть удалены. Причем участникам конкурса благоустройства Театральной площади следует предложить место, куда мемориалы можно перенести.

— Площадь после этого необходимо привести в нормальный вид. Именно в таком плане я понял задачу объявленного конкурса по благоустройству, — рассказал Юрий Снядовский. — И было бы правильней, если бы заказчик указал, на какую сумму он рассчитывает, определился с бюджетом. От этого следовало отталкиваться при проектировании. И находить оптимальное соотношение критериев цены и качества.

Пешеходная зона и перенос автомобилей в подземный паркинг

Сегодня на Театральной площади довольно интенсивное автомобильное движение. По результатам опроса, проведенного авторами одного из проектов, 85% одесситов поддерживают идею создания здесь пешеходной зоны. И разработчики предлагают часть улицы Ришельевской — от Дерибасовской до Ланжероновской — превратить в пешеходную зону полностью, а транспортное движение по Ланжероновской сузить до одной полосы. К тому же — убрать с площади парковки.

— Пешеходная зона — это, конечно, хорошо. А с другой стороны — где парковаться? Там еще ЗАГС находится, подъезжают свадебные кортежи. К тому же театр рассчитан на более чем 1500 зрителей. И паркуются они на прилегающих улицах, но этого явно недостаточно.

Делать парковку вместо деревьев и газонов — недопустимо. Так что найти оптимальный баланс — сложная задача, — не скрывает Юрий Александрович. — Самое правильно решение — построить там подземный паркинг. Но это очень затратное дело, и уже не благоустройство, а реконструкция.

Снос ресторана и создание фонтана «лебединое озеро»

Мемориалы с именами героев Советского Союза участники конкурса предлагают перенести на Аллею Славы, в парк Савицкого, на мемориальный комплекс героической обороны Одессы «411-я батарея» и в парк Победы.

От советской атрибутики центр города очистят. А голые стены зданий на Театральной площади надо будет декорировать вновь. И здесь главное — избежать контраста между жемчужиной архитектуры и «новоделом».

Авторы одного из проектов, например, предлагают снести одноэтажную пристройку ресторана «Моцарт». По их мнению, она уродует композицию площади. А на месте ресторана планируют построить двухэтажный павильон в классическом стиле. И для симметрии — разместить напротив другой. То есть, по словам архитектора, построить подделку под стиль.

— В условиях конкурса было сказано, что применять при проектировании современные материалы и дизайн запрещено, чтобы не вносить диссонанс в архитектурный ансамбль Театральной площади, — подчеркивает Юрий Снядовский. — Мое мнение — все решает чувство меры. Все нужно делать со вкусом. Пропорции — законы красоты — нарушать, безусловно, нельзя.

Так, вполне уместен в центре Театральной площади предложенный авторами одного из проектов сухой фонтан овальной формы под названием «лебединое озеро». Летом фонтан будет «зеркальным озером глубиной 2-3 сантиметра», зимой — ледяным катком.

— Стиль барокко, — отмечает архитектор, — в котором создан театр, как раз подразумевает правомерность размещения именно такого типа элемента благоустройства на Театральной площади.

О цветовой гамме, декоре и мансардах

Авторы одного из проектов предлагают изменить цветовую схему фасадов по периметру площади на песочные, коричневые и молочные оттенки — «под цвет» театра.

— Должна быть определенная цветовая гамма фасадов, — подтверждает Юрий Александрович. — Там есть два здания: гостинца «Моцарт» и дом с противоположной стороны. Их стены окрашены в бежевый, а выступающая лепнина — сандрики, карнизы — терракотового цвета. Это, очевидно, было сделано, потому что колонны, между которыми находятся мемориальные доски, — такого же цвета. Можно было бы дома перекрасить, вернуть им изначальные цвета. Ведь в старинной архитектуре — наоборот. Фон стен, как правило, более темный, а выступающие детали — светлые. Неплохо было бы, чтоб выделили деньги на перекраску всех фасадов.

В одном из проектов предлагают украсить торцы зданий таким же декором, как размещенный на фасадах, выходящих на Ришельевскую.

— Там фасады очень красивые, насыщенные, много лепнины, — отмечает архитектор. — К тому же в этом проекте затрагивается и перестройка мансард. Только там могут быть квартиры и нужно согласие жильцов. Но если Театральная площадь — памятник мирового значения, можно и на такие затраты пойти.

Ухоженный газон и тактичная подсветка

Украсить площадь авторы проектов предлагают фонтанами и скульптурами, фресками и афишными тумбами в барочном стиле. Разместить здесь планируют оригинальные светильники и скамейки. Высадить вечнозеленые кустарники и деревья, разбить клумбы.

— Газон на Театральной площади сегодня не ухожен, — отмечает Юрий Снядовский. — Его обязательно нужно привести в порядок. Задача эта для ландшафтного дизайнера интересная. Расположен газон на северной стороне. Там есть места, которые практически не освещаются солнцем. Так что надо будет подобрать тенелюбивые и светолюбивые растения.

Еще одна важная задача — правильное освещение. Вечерней подсветкой надо оборудовать все элементы декора, афишные тумбы, деревья. А фонтан должен быть светомузыкальным.

— Но сделать это надо деликатно, — подчеркивает архитектор. — Чтобы избежать эффекта прожекторов на военном плацу.

Если пофантазировать…

— Я бы назначил еще один тур этого конкурса. Огласил мнение жюри по поводу выставленных работ, мнение специалистов-архитекторов, одесситов. Кто что думает: что уместно, что не уместно. Затем, возможно, проекты дополнят, доработают. И, наверное, сделал бы еще один тур, чтобы учесть лимит стоимости проекта, — делится архитектор. — Если бы мне сказали тратить, сколько хочу (это мечта любого архитектора), и если пофантазировать — я бы там сделал трехэтажный подземный паркинг. Чтобы эта зона действительно полностью была пешеходной.

Впрочем, конкурс, убежден Юрий Снядовский, в любом случае — вещь полезная. Ведь в споре рождается истина. А принимать решения за закрытыми дверями — неправильно и просто неприлично.

Подробнее с проектами и их описанием можно ознакомиться на официальном сайте города Одессы.

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