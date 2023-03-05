В Одессе реконструируют Екатерининскую площадь: какой она может быть (фото)

Одесские городские власти объявили национальный конкурс на проект реконструкции Екатерининской площади. Уже появились визуализации ее возможного вида.

Конкурс проектов реконструкции Екатерининской площади стартует в марте

Решение о проведение конкурса на лучший проект реконструкции площади принял на своем заседании 23 февраля исполком Одесского горсовета.

Цель конкурса – разработка архитектурного решения по благоустройству и реконструкции (реновации) площади, поскольку после демонтажа и переноса памятника «Основателям Одессы» (более известного как Екатерине II) Екатерининская площадь выглядит незавершенно.

Также нуждается в демонтаже постамент памятника. Кроме того, необходимо провести всеобщее планировочное оформление центральной части площади.

Архитектурный конкурс пройдет в один тур. Его особенность состоит в том, что к участию приглашаются отдельные проектные организации, имеющие большой опыт проектирования объектов архитектуры и градостроительства в условиях исторической городской среды.

Другие профессиональные архитекторы могут предоставить свои встречные проектные предложения.

Конкурс начинается с 31 марта 2023 и заканчивается 01 августа 2023, после чего жюри не позднее 14 августа 2023 объявит решение об определении лучших проектных предложений.

Финансирование конкурса предусмотрено за счет городского бюджета в объеме 350 тыс. грн.

Как может выглядеть Екатерининская площадь в будущем

Интересно, что еще до объявления конкурса, одно из одесских архитектурных бюро представило свое видение будущей обновленной Екатерининской площади.

Авторы предложили увеличить площадь тротуаров отрезка улицы от Дюка до площади, создавая сплошное пешеходное пространство. Это позволило добавить озеленение без ущерба видовым осям. Новые невысокие деревья летом спасут тенью горожан от жары.

Вместо скульптурной композиции авторы предложили установить в центре площади фонтан (он был там изначально, все последующие памятники — более позднее привнесение). Напомним, что на постаменте успели постоять Екатерина II, Карл Маркс, Гитлер, потемкинцы, и снова Екатерина.

Авторы визуализации отмечают, что их проект только один из вариантов видения будущего и основа для открытых дискуссий.

Одесский политик и урбанист Петр Обухов добавил, что в случае реализации этого или похожего проекта площадь может использоваться для концертов и ярмарки. К тому же останется беспрепятственный проезд в Воронцовский переулок и парковочные места вдоль зданий.

Большие фонтаны, десятки новых деревьев, помогут во время летней жары и сделают площадь более естественной. Это придаст жизнь площади, увеличит ее посещаемость, местный бизнес будет лучше работать и заплатит больше налогов.

Отметим, что может измениться и само название площади как и имя прилегающей одноименной улицы. предложения переименовать их уже поступают в историко-топонимическую комиссия горсовета. Но пока их рассмотрение было отложено до момента завершения конкурса по реконструкции и благоустройству пока еще Екатерининской площади.

Памятник Екатерине II был демонтирован в ноябре 2022 года, как маркер «русского мира», ставший одним из поводов для полномасштабного военного вторжения, символ российского империализма.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что в Одессе выбирают проект реконструкции Театральной площади, среди вариантов есть даже с озером и подземным паркингом.

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Визуализации: студия SIVAK + PARTNERS