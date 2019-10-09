Рейтинг конкурентоспроможності: Україна погіршила свої позиції

У 2019 році Україна посіла 85 місце з 141, у 2018 році Україна посідала 83 місце із 140.

Про це повідомляється у доповіді Всесвітнього економічного форуму.

Перше місце посідає Сінгапур, як найбільш конкурентоспроможна економіка світу. Друге місце у США (у 2018 році були першими), на третьому місці – Гонконг. Замикають п’ятірку Нідерланди та Швейцарія. Найгірша ситуація з конкурентоспроможністю у Чаді.

Згідно з рейтингом:

за рівнем державних інституцій Україна посідає 104 місце (минулого року – 110),

за інфраструктурою перебуває на 57 місці (як і в 2018-му),

за рівнем впровадження технологій – на 78 місці (було – 77),

за макроекономічною стабільністю Україна посідає 133 місце (було 131),

за рівнем охорони здоров’я – 101 місце (було 94),

за рівнем освіти – 44 місце (було 46),

за ринком товарів – 57 місце (було 73),

за ринком праці України посіла 59 місце (було 66),

за фінансовою системою – 136 місце (було 117),

за обсягом ринку – 47 місце,

за динамікою бізнесу – 85 місце (було 86),

за здатністю до інновацій – 60 (було 58).

Нагадаємо, Одеса потрапила до переліку міст із низьким рівнем публічності місцевої влади. Також місто очолило рейтинг міст, де найбільше купують новий iPhone 11. А одесит, який брав участь в Євробаченні-2018, потрапив до рейтингу найкрасивіших людей світу.

Україна посіла 43 місце у рейтингу паспортів з найбільшими можливостями.

Фото: УНІАН