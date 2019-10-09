fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Рейтинг конкурентоспроможності: Україна погіршила свої позиції

Рейтинг конкурентоспроможності: Україна погіршила свої позиції

У 2019 році Україна посіла 85 місце з 141, у 2018 році Україна посідала 83 місце із 140.

Про це повідомляється у доповіді Всесвітнього економічного форуму.

Перше місце посідає Сінгапур, як найбільш конкурентоспроможна економіка світу. Друге місце у США (у 2018 році були першими), на третьому місці – Гонконг. Замикають п’ятірку Нідерланди та Швейцарія. Найгірша ситуація з конкурентоспроможністю у Чаді.

Згідно з рейтингом:

  • за рівнем державних інституцій Україна посідає 104 місце (минулого року – 110),
  • за інфраструктурою перебуває на 57 місці (як і в 2018-му),
  • за рівнем впровадження технологій – на 78 місці (було – 77),
  • за макроекономічною стабільністю Україна посідає 133 місце (було 131),
  • за рівнем охорони здоров’я – 101 місце (було 94),
  • за рівнем освіти – 44 місце (було 46),
  • за ринком товарів – 57 місце (було 73),
  • за ринком праці України посіла 59 місце (було 66),
  • за фінансовою системою – 136 місце (було 117),
  • за обсягом ринку – 47 місце,
  • за динамікою бізнесу – 85 місце (було 86),
  • за здатністю до інновацій – 60 (було 58).

Нагадаємо, Одеса потрапила до переліку міст із низьким рівнем публічності місцевої влади. Також місто очолило рейтинг міст, де найбільше купують новий iPhone 11. А одесит, який брав участь в Євробаченні-2018, потрапив до рейтингу найкрасивіших людей світу.

Україна посіла 43 місце у рейтингу паспортів з найбільшими можливостями.

Фото: УНІАН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить