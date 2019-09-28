Одессит, участвовавший в Евровидении-2018, попал в рейтинг самых красивых мужчин мира

Певец Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом MELOVIN, попал в список самых красивых людей мира в престижном издании TC Candler.

Одессит с запоминающейся и необычной внешностью попал в этот ежегодный рейтинг уже во второй раз.

Выбирать самого красивого мужчину по версии TC Candler будут подписчики в сети. А соперниками украинского певца будут Роберт Паттинсон, Кит Харингтон, Марио Касас, Крис Эванс, Джейми Дорнан, Дэниэл Рэдклифф, Мэттью Бомер и другие.

MELOVIN прославился после своего выступления на Евровидении в прошлом году. Хотя он не вошел в список финалистов песенного конкурса, артист запомнился зрителям по всему миру своей неординарной внешностью.

Фото: glavred.info