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Новости Одессы и Одесской области

Одеса у лідерах серед міст, де найбільше купують новий iPhone 11

Одеса у лідерах серед міст, де найбільше купують новий iPhone 11

Одеса посідає третє місце у рейтингу міст з найбільшою кількість власників iPhone 11.

Про це повідомляє itc.ua.

Наразі в Україні власниками нової моделі  iPhone є понад 500 осіб. Найбільше нових iPhone 11 / Pro / Max сконцентровано у Києві – в столиці на порядок більше нових моделей iPhone в порівнянні з іншими містами (в основному це обласні центри). Виділяється з цього ряду селище міського типу Козин, в якому «засвітилися» відразу 12 нових iPhone.

Власниками іPhone 11, з моменту презентації смартфону, стали 28 одеситів.

Загалом, топ-10 міст з наявності нових моделей смартфонів Apple виглядає наступним чином:

При цьому 73% українських власників «яблук» можна віднести до найбільш заможної категорії українців, 76% є власниками автомобілів, 81% регулярно виїжджають за кордон. Варто відзначити гендерна рівність в цьому питанні – 55% власників нових iPhone – чоловіки, близько 45% – жінки.

Фото: itc.ua., iXBT.com

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