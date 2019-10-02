Україна посіла 43 місце у рейтингу паспортів з найбільшими можливостями

Такі дані зазначаються у глобальному рейтингу сили паспортів Henley Passport Index 2019.

Henley Passport Index – це рейтинг усіх паспортів світу відповідно до кількості напрямків, куди їх власники можуть потрапити без попередньої візи.

Так, власники паспортів Японії та Сінгапуру мають безвіз до 190 країн.

Українці ж зі своїми паспортами мають можливість відвідати 126 країн без попередньої візи. Цього року Україна опустилася у рейтингу до 43 місця, позаяк у 2018 посідала 41 сходинку.

Заключними країнами у рейтингу опинилися Сирія, Ірак та Афганістан. З Сирії, що на 105 місці, можна вирушити до 29 країн без візи. На 106 місці – Ірак, звідки по безвізу вирушають до 127 країн. Завершує рейтинг Афганістан, з безвізом лише до 25 країн.

Фото: Радіо Свобода