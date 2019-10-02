fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Україна посіла 43 місце у рейтингу паспортів з найбільшими можливостями

Україна посіла 43 місце у рейтингу паспортів з найбільшими можливостями

Перше місце розділили Японія та Сінгапур.

Такі дані зазначаються у глобальному рейтингу сили паспортів Henley Passport Index 2019.

Henley Passport Index – це рейтинг усіх паспортів світу відповідно до кількості напрямків, куди їх власники можуть потрапити без попередньої візи.

Так, власники паспортів Японії та Сінгапуру мають безвіз до 190 країн.

Українці ж зі своїми паспортами мають можливість відвідати 126 країн без попередньої візи. Цього року Україна опустилася у рейтингу до 43 місця, позаяк у 2018 посідала 41 сходинку.

Заключними країнами у рейтингу опинилися Сирія, Ірак та Афганістан. З Сирії, що на 105 місці, можна вирушити до 29 країн без візи. На 106 місці – Ірак, звідки по безвізу вирушають до 127 країн. Завершує рейтинг Афганістан, з безвізом лише до 25 країн.

Фото: Радіо Свобода

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить