Одеса потрапила до переліку міст із низьким рівнем публічності місцевої влади

Про це повідомляє громадянська мережа Опора.

Дослідження передбачало подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити, аналіз контенту офіційних вебсайтів та друкованих видань муніципалітетів, моніторингові візити та безпосереднє спостереження за роботою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, опрацювання місцевих нормативно-правових актів.

Активна фаза моніторингу тривала у червні-серпні 2019 року і була націлена на аналіз стану виконання міськими головами, виконавчими органами та депутатами повноважень у сфері прозорості, відкритості та підзвітності протягом 2018 року.

Так, лідером у рейтингу став Івано-Франківськ. А от Одеса опинилася серед міст із низьким рівнем публічності. Однак, як заявляють автори індексу публічності, у порівнянні із минулими роками ситуація із публічністю владив Одесі покращилась:

– Проблеми з публічним звітуванням, а також оприлюдненням суспільно-корисної інформації зафіксовані і в муніципалітетах Запоріжжя та Одеси. Потрібно відзначити, що навіть міста, які зайняли останні позиції в рейтингу, демонструють значний прогрес порівняно з попередніми роками (зокрема Одеса додала 9,7%, а Запоріжжя – 7%), однак програють конкуренцію іншим муніципалітетам, які змінюються значно швидше.

Детальніше про публічність міста Одеса – тут.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що одесит потрапив до рейтингу найгарніших людей світу. Також Одеса опинилася у лідерах серед міст, де найбільше купують новий iPhone 11.

Фото: Lotsia