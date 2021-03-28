Выпал из окна: в Одессе трагически погиб 4-летний ребенок

В Приморском районе Одессы трагически погиб четырехлетний мальчик – ребенок выпал из окна восьмого этажа одной из многоэтажек.

Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции. На месте работала следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

Напомним, в декабре 2020 года в Одессе на поселке Котовского из окна многоэтажки выпал 9-летний мальчик.

А в июле того же этого года в Одессе трагически погиб полуторагодовалый ребенок, выпав из окна квартиры на шестом этаже.