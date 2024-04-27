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Разваливающийся старинный особняк в Болграде удалось продать с 5-й попытки

Разваливающийся старинный особняк в Болграде удалось продать с 5-й попытки

В городе Болграде Одесской области лишь с пятой попытки удалось продать на аукционе дом-особняк XIX века, являющийся памятником архитектуры местного значения.

Как сообщает портал «Прозорро. Продажи», этот дом, стартовую стоимость которого оценивали в 1,7 млн грн, продали на голландском аукционе (так называют торги со снижением ставок) за 950 тыс. грн.

Согласно представленной документации, в торгах принял участие всего один участник – некий Юлиан Кургузов из Днепра. По данным сервиса Youcontrol, он является руководителем, бенефициаром и участником более десятка компаний различной направленности как в Днепре, так и в Киеве, а также главой общественной организации «Центр верховенства права», зарегистрированной в Днепре в 2015 году.

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Ранее Болградский горсовет пытался продать заброшенное здание по улице Инзовской, 205 в историческом центре города за 3,5 млн грн на английском аукционе (торги на повышение стартовой стоимости лота), позже стартовую цену снизили до 1,7 млн грн, но, судя по всему, желающих так и не нашлось, и тогда было решено провести голландский аукцион.

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Речь идет о здании ХІХ века, которое является объектом культурного наследия. Когда-то этот дом был украшением Болграда, здесь жил почетный гражданин города Дмитрий Начев. Потом здесь некоторое время располагался противотуберкулезный санаторий, а затем станция юных естествоиспытателей.

Но несмотря на то, что этот особняк был признан памятником архитектуры местного значения, взятым под охрану государства, впоследствии он оказался никому не нужным, долгое время пустовал и разрушался. И сейчас его техническое состояние оставляет желать лучшего – здание пребывает в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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