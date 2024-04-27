Старовинний особняк, що розвалюється, в Болграді вдалося продати з 5-ї спроби

Як повідомляє портал «Прозоро. Продажі», цей будинок, стартову вартість якого оцінювали в 1,7 млн грн, продали на голландському аукціоні (так називають торги зі зниженням ставок) за 950 тис. грн.

Згідно з поданою документацією, в торгах взяв участь лише один учасник – Юліан Кургузов із Дніпра. За даними сервісу Youcontrol, він є керівником, бенефіціаром та учасником понад десятка компаній різного спрямування як у Дніпрі, так і у Києві, а також головою громадської організації «Центр верховенства права», зареєстрованої у Дніпрі у 2015 році.

Раніше Болградська міськрада намагалася продати покинуту будівлю по вулиці Інзівській, 205. в історичному центрі міста за 3,5 млн грн на англійському аукціоні (торги на підвищення стартової вартості лоту), пізніше стартову ціну знизили до 1,7 млн ​​грн, але, зважаючи на все, охочих так і не знайшлося, і тоді вирішили провести голландський аукціон.

Йдеться про будівлю ХІХ століття, яка є об’єктом культурної спадщини. Колись цей будинок був окрасою Болграда, тут мешкав почесний громадянин міста Дмитро Начев. Потім тут деякий час розташовувався протитуберкульозний санаторій, а потім станція юних дослідників природи.

Але незважаючи на те, що цей особняк був визнаний пам’яткою архітектури місцевого значення, взятою під охорону держави, згодом він виявився нікому не потрібним, довгий час пустував і руйнувався. І зараз його технічний стан залишає бажати кращого – будівля перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту.

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