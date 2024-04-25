Одесса выгодно продает коммунальное имущество: в мэрии подсчитали прибыль

Об этом сообщил Геннадий Труханов во время проведения сессии Одесского городского совета.

Отметим, аренда и продажа коммунального имущества — один из основных источников поступлений в городской бюджет.

Вчера, 24 апреля, на сессии Одесского горсовета депутаты проголосовали за список объектов коммунальной собственности для продажи через аукцион. Суммарная стартовая цена лотов составляет 15 млн гривен.

Одесский городской голова отметил, что в этом году уже есть прецедент, когда благодаря торгам получено вдвое больше, чем от начальной стоимости объекта.

«Поэтому и от этих продаж ожидаем получить вдвое больше», — сказал Геннадий Труханов.

В прошлом году торги на Prozorro.Sale принесли в бюджет города около 80 млн гривен от аренды и продажи коммунального имущества, сообщили в мэрии.

Напомним, власти Болграда выставили на продажу здания недостроенного роддома при условии разбора их на строительные материалы. Желающий заплатит за ненужный недострой более 10 млн. гривен.