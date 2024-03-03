Одесская область: в Болграде снова выставили на торги дом-памятник в плачевном состоянии

Согласно информации, размещенной на сайте закупок Prozorro, аукцион назначен на 26 марта текущего года. Его заказчиком выступает Болградский городской совет. Стартовая цена лота – 3,452 млн грн.

Этот дом-особняк, построенный в конце XIX века, находится в историческом районе Болграда, по адресу: ул. Инзовская, 205. Как сообщается в описании лота, рядом расположены учебные заведения, государственные учреждения, больница, спортивные и детские площадки, магазины. Также здесь имеется удобная транспортная развязка.

Напомним, этот особняк местные власти пытались продать еще в декабре 2023 года, однако оба аукциона были отменены, поскольку не нашлось покупателей.

Как писали местные СМИ, когда-то этот дом был украшением Болграда. Здесь жил почетный гражданин города Болграда, известный доктор Дмитрий Начев. Позже в здании располагался противотуберкулезный санаторий, а затем станция юных естествоиспытателей.

Когда-то у властей были планы создать на базе этого дома центр национальных культур и ремесел, но средств на это, равно как и на реставрацию дома-памятника, не нашлось.

Сейчас дом находится на балансе КП «Горводоканал» и уже не один год медленно разрушается и пребывает в весьма плачевном состоянии.

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