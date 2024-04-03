В Одесской области за 10 миллионов предлагают разобрать на стройматериалы недостроенный роддом

Информация об этом появилась на площадке Прозорро. Продажи.

Сообщается, что Болградский городской совет в Одесской области выставил на продажу здания и сооружения незавершенного строительства роддома под «Центр матери и ребенка» и «Блок вспомогательных помещений роддома».

Указано, что объект полностью потерял свою экономическую ценность, является аварийным и непригодным для использования по целевому назначению. В зданиях имеются повреждения несущих и ограждающих конструкций, степень и характер которых свидетельствует об опасности обрушения объекта.

«Объект подлежит демонтажу и разборке на строительные материалы», — говорится на сайте.

В состав объекта входит 5 нежилых зданий общей площадью более 13 тысяч кв. метров, а также 3 подземных сооружения площадью 465, 505 и 315 кв.м.

Начальная цена реализации составляет 10 миллионов 525 тысяч гривен.

Подача предложений до 25 апреля включительно.

Напомним, Фонд государственного имущества выставил на продажу арестованное жилье российского олигарха Михаила Шелкова и коллаборанта Владимира Сальдо. Обе квартиры находятся недалеко от пляжа Аркадия.