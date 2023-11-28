Новости Одессы и Одесской области

В Одессе запустили разрушенную котельную: как это происходило (видео)

В Одессе запустили разрушенную котельную: как это происходило (видео)

В котельной на улице Паустовского, которая из-за сильного ветра осталась без трубы, вчера начались противоаварийные работы. Также коммунальщики возобновили работу котельной – в домах одесситов стало теплее.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В сообщении мэрии говорится, что котельная работает в тестовом режиме и противоаварийные работы продолжаются.

котельная

По словам мэра Геннадия Труханова, проведя предварительный осмотр, специалисты установили, что состояние трубы позволяет организовать отопительный процесс. По прогнозам, противоаварийные работы будут продолжаться в течение 10-15 дней.

цитата Труханова

Также мэр сообщил, что работники КП «Теплоснабжение города Одессы» работали круглосуточно, чтобы в дома одесситов вернуть тепло.

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котельная
котельная

Да, впереди еще много работы. Но испытания на работоспособность нашей аппаратуры, автоматики и другого оборудования мы прошли. И сегодня имеем все надежды, что люди будут с теплом, —

отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, что котельная, на которой ветер разрушил трубу, обеспечивает теплом 243 многоквартирных дома на 9 и 16 этажей, девять детских садов, девять школ и семь медицинских учреждений. Это десятки, если не сотни тысяч человек.

Также в горсовете сообщили, что все районные большие котельные, отключенные из-за перепадов напряжения электроэнергии, вчера, 27 ноября, возобновили работу и подают тепло в дома одесситов.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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