В Одессе запустили разрушенную котельную: как это происходило (видео)

В котельной на улице Паустовского, которая из-за сильного ветра осталась без трубы, вчера начались противоаварийные работы. Также коммунальщики возобновили работу котельной – в домах одесситов стало теплее.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В сообщении мэрии говорится, что котельная работает в тестовом режиме и противоаварийные работы продолжаются.
По словам мэра Геннадия Труханова, проведя предварительный осмотр, специалисты установили, что состояние трубы позволяет организовать отопительный процесс. По прогнозам, противоаварийные работы будут продолжаться в течение 10-15 дней.
Также мэр сообщил, что работники КП «Теплоснабжение города Одессы» работали круглосуточно, чтобы в дома одесситов вернуть тепло.
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Да, впереди еще много работы. Но испытания на работоспособность нашей аппаратуры, автоматики и другого оборудования мы прошли. И сегодня имеем все надежды, что люди будут с теплом, —
отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Напомним, что котельная, на которой ветер разрушил трубу, обеспечивает теплом 243 многоквартирных дома на 9 и 16 этажей, девять детских садов, девять школ и семь медицинских учреждений. Это десятки, если не сотни тысяч человек.
Также в горсовете сообщили, что все районные большие котельные, отключенные из-за перепадов напряжения электроэнергии, вчера, 27 ноября, возобновили работу и подают тепло в дома одесситов.