Разрушенная котельная снова не работает: как будут греть дома одесситов

Об этом сообщила директор КП «Теплоснабжение г. Одессы» Анна Позднякова.

По ее словам, в эту ночь котельная работала в тестовом режиме. А к утру ее снова остановили, чтобы провести текущие противоаварийные работы.

Также она утверждает, что подача тепла в дома одесситов будет возобновлена ​​по завершении светового дня.

Продолжаются аварийные работы, которые проводятся совместно с работниками ГСЧС, строителями и муниципальной спасательной службой. Котельная будет работать в таком режиме, пока все оборудование не будет освобождено от обломков и не будет восстановлена ​​целостность котельной, —

отметила Позднякова.

Читайте также: Непогода «добила» многострадальный дом на Базарной

По завершении работ планируется возобновить круглосуточное теплоснабжение в домах одесситов.

Также Позднякова рассказали о планах восстановления разрушенной трубы. По ее словам, провести восстановительные работы до конца отопительного сезона невозможно. Но проектировочные работы уже начались.

Директор «Теплоснабжения» также сообщила, что все другие городские котельные работают, никаких технологических нарушений нет.

Напомним, что котельная, на которой ветер разрушил трубу, обеспечивает теплом 243 многоквартирных дома на 9 и 16 этажей, девять детских садов, девять школ и семь медицинских учреждений. Это десятки, если не сотни тысяч человек.

Также в горсовете сообщили, что все районные большие котельные, отключенные из-за перепадов напряжения электроэнергии, вчера, 27 ноября, возобновили работу и подают тепло в дома одесситов.