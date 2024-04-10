Вечером 10 апреля Одессу сотрясла серия мощных взрывов: есть «прилет»

После небольшой передышки после утренних обстрелов в Одессе снова прозвучал сигнал тревоги и через пару минут прогремели несколько мощных взрывов.

Не исключено, что наш город подвергся очередной атаке баллистическими ракетами. Местные Телеграм-каналы также сообщают о «прилете». По крайней мере, об этом свидетельствует поднимающееся над городом облако дыма.

И поскольку не исключены повторные пуски, одесситам желательно оставаться в укрытиях или хотя бы «за двумя стенами» (актуально для жителей многоэтажек, которые при атаке баллистикой могут и не успеть добежать до ближайшего убежища).

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

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