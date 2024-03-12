Ночью враг атаковал Одесскую область ракетой: подробности

В ночь на 12 марта россияне вновь атаковали южные регионы дронами-камикадзе и ракетой Х-59. В результате боевой работы подразделения ПВО не допустили попаданий.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
Ночью 12 марта в течение 2,5 часов подразделения ПВО отражали дроновую атаку на юг Украины. Восемь целей было уничтожено:
- 2 на Херсонщине,
- 4 в небе над Николаевщиной,
- еще 2 дрона с юга летели в сторону Днепропетровщины, где тоже были уничтожены.
Сообщается, что попаданий не допущено.
Во время этой атаки враг совершил еще и пуск ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Подразделениями ПВО цель уничтожена над морем.
Напомним, во время ночной массированной атаки в ночь на 11 марта враг коварно направлял «шахеды» через жилые кварталы и промышленные районы Одесской области, что затрудняло работу силам ПВО. Нашим военным удалось сбить 10 беспилотников, но в результате атаки был поврежден инфраструктурный объект.