Ночью враг атаковал Одесскую область ракетой: подробности

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Ночью 12 марта в течение 2,5 часов подразделения ПВО отражали дроновую атаку на юг Украины. Восемь целей было уничтожено:

2 на Херсонщине,

4 в небе над Николаевщиной,

еще 2 дрона с юга летели в сторону Днепропетровщины, где тоже были уничтожены.

Сообщается, что попаданий не допущено.

Во время этой атаки враг совершил еще и пуск ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Подразделениями ПВО цель уничтожена над морем.

Напомним, во время ночной массированной атаки в ночь на 11 марта враг коварно направлял «шахеды» через жилые кварталы и промышленные районы Одесской области, что затрудняло работу силам ПВО. Нашим военным удалось сбить 10 беспилотников, но в результате атаки был поврежден инфраструктурный объект.