«Записки добровольца»: в Одессе издали книгу погибшего на фронте бойца ЗСУ (видео)

Кто такой Александр Закерничный?

До 24 февраля одессит Александр Закерничный успел сменить множество профессий: работал начальником коммерческого отдела, инженером по безопасности, журналистом, фотографом и даже массажистом. До войны мужчина успел издать и свою первую книгу, под названием «Сыночка».

После начала полномасштабного вторжения Александр практически сразу записался добровольцем на фронт.

«Когда началась война, Саша не находил себе места, хотел защищать свой дом. Ему, конечно, было очень сложно, потому что у него не было какой-либо военной подготовки. Но он никогда не жаловался и всегда старался, как одессит, сохранять улыбку», – рассказывает племянница Александра Закерничного Наталия Шевченко.

О чём книга «Записки добровольца»?

Мужчина служил на разных участках фронта: в Николаевской, Донецкой и Харьковской областях. Всё это время Александр вёл дневник добровольца и публиковал свои заметки в социальных сетях.

«Удивительно, как у него находилось время делать все свои записи. Эта книга – будто репортаж с фронта. Это маленькие рассказы, записки, и все они очень разные: есть весёлые, есть страшные, есть философские, есть диалоги. И из всех них складывается общая картина той жизни, в которой Саша оказался», – рассказывает Наталия Шевченко.

Отрывки из «Записок добровольца»

Многие рассказы Александра с юмором описывают армейские будни добровольцев ЗСУ.

«Привезли ужин. /…/ Специально выделенный боец говорит без выражения: – Берём по одной единице мяса. Берём по одной единице мяса. Берём по одной единице мяса. Звучит, примерно, как на пляже: «пахлава медовая, холодное пиво, таранька, кукуруза сахарная», – пишет Александр Закерничный.

Но есть в «Записках добровольца» и жёсткие сцены кровопролитных боёв.

«Ощущение нереальности происходящего не проходило. Ты слышишь взрывы, адресованные тебе, ты слышишь свист пуль и осколков, предназначенных тебе, после каждого прилёта бьётся в конвульсиях земля, тебя засыпает пылью и мёрзлыми комками. Ты видишь лицо врага, направившего ствол в твою сторону. Не какого-то абстрактного бесчеловечного кацапа из сводок новостей или телевизионного путина, а конкретного дядьку. /…/ Я начал стрелять, он упал, и я перестал его видеть», – говорится в одном из рассказов Александра.

Посмертная презентация

Во время службы автор успел получить контузию и несколько раз переболеть пневмонией. Незадолго до гибели Александр возвращался в Одессу на реабилитацию. Тогда доброволец планировал самостоятельно издать книгу своих рассказов и даже написал к ней предисловие, но закончить работу не успел. Вскоре он снова отправился на фронт и погиб в начале августа 2023-го в Харьковской области.

Мечту военного исполнили родственники: его сестре и племяннице удалось подготовить книгу к печати всего за несколько месяцев. А недавно в Одессе прошла первая презентация «Записок добровольца».

«Мы были очень далеки от всего этого, но начали узнавать, как проходят презентации книг, познакомились в Одессе с писателями и поэтами, узнали много интересных творческих людей. Нас очень многие поддержали, помогали нам», – рассказывает племянница автора Наталия Шевченко.

На презентации книги отрывки из «Записок добровольца» зачитывали одесский поэт Андрей Хаецкий и актёр Украинского театра Анатолий Головань.

«Первой о презентации мне написала из США моя знакомая – писательница Юлия Верба, а потом уже позвонили родные Александра. Несмотря на то, что его произведения написаны лёгким языком, с юмором, читать их – непростая задача: мы знаем, что автора уже нет в живых, и это вызывает очень много эмоций», – рассказывает актёр Александр Головань.

Где можно купить «Записки добровольца»?

Книгу выпустили небольшим тиражом – родственники рассчитывали раздать его среди друзей автора. Однако первая презентация книги собрала полный зал, а к изданию проявили интерес многие одесситы.

Семья автора планирует провести ещё одну презентацию после Нового года. Пока «Записки добровольца» можно приобрести только на этих мероприятиях, но, возможно, вскоре книга появится и на полках книжных магазинов.

Подробнее о книге Александра Закерничного можно узнать в Фейсбуке у его племянницы автора Наталии Шевченко или по телефону (067) 946 16 13.