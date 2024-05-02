Ракетний удар по «Новій пошті» в Одесі: один із постраждалих – у тяжкому стані у реанімації

Про стан постраждалого розповів директор лікарні Денис Себов.

За словами лікаря, чоловік потрапив до лікарні в стані ступору із сполученою торакоабдомінальною травмою, переломами ребер та внутрішньочеревною кровотечею. Його одразу ж прооперували.

«Проведено оперативне втручання, зроблено дренаж грудної порожнини та спленоктомію. Наразі пацієнту вдалося стабілізувати та ліквідувати кровотечу, він у тяжкому стані перебуває у відділенні реанімації інтенсивної терапії. Характер травми ударнохвильовий, є ще вторинні уламки ушкодження сітківки, над цим працюють офтальмологи»,

– розповів Себов.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 травня 2024 року російські терористи нанесли по Одесі вже третій за останні дні удар балістичними ракетами. На цей раз постраждали склади «Нової пошти». На місці виникла масштабна пожежа.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки постраждали 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано, решті допомоги надано на місці. Також повідомлялося, що співробітники «Нової пошти» не постраждали, бо встигли сховатися у сховищі.

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