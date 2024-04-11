Ракетный обстрел Одессы 10 апреля: число жертв выросло

Сегодня, 11 апреля 2024 года, в больнице умер мужчина, получивший серьезные травмы в результате обстрела Одессы баллистическими ракетами вечером 10 апреля. Таким образом, число жертв вчерашнего обстрела увеличилось до пяти.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
«К сожалению, сегодня в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения. Таким образом, число погибших увеличилось до 5 человек»,
– сказано в сообщении.
Напомним, вечером 10 апреля в Одессе прогремели несколько мощных взрывов – враг в очередной раз за день атаковал Одесский район баллистическими ракетами, предварительно – Искандер-М.
В результате была повреждена транспортная инфраструктура и находящиеся рядом грузовики. Погибли 4 человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще 14 человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие – мирные граждане, которые вечером возвращались домой с работы пешком или на авто и попали под вражеский обстрел.
Также сообщалось, что во время повторного удара по Одесской области вечером 10 апреля погиб боевой медик Роман Юхневич, который оказывал помощь пострадавшим.
Фото иллюстративное