Ракетный обстрел Одессы 10 апреля: число жертв выросло

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«К сожалению, сегодня в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения. Таким образом, число погибших увеличилось до 5 человек»,

– сказано в сообщении.

Напомним, вечером 10 апреля в Одессе прогремели несколько мощных взрывов – враг в очередной раз за день атаковал Одесский район баллистическими ракетами, предварительно – Искандер-М.

В результате была повреждена транспортная инфраструктура и находящиеся рядом грузовики. Погибли 4 человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще 14 человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие – мирные граждане, которые вечером возвращались домой с работы пешком или на авто и попали под вражеский обстрел.

Также сообщалось, что во время повторного удара по Одесской области вечером 10 апреля погиб боевой медик Роман Юхневич, который оказывал помощь пострадавшим.

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