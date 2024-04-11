Во время ракетного удара по Одесскому району 10 апреля погиб боевой медик

В результате ракетного удара по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области вечером 10 апреля погиб член общественной организации «Украинская служба спасения» Роман Юхневич.

Трагическим известием поделился председатель ОО «Украинская служба спасения» Павел Диба.

«В результате вражеского обстрела Одесской области, погиб наш член организации, ветеран войны, настоящий патриот Украины, мужественный человек: Роман Юхневич», — говорится в сообщении.

Как сообщают близкие Романа, он погиб во время повторного ракетного удара, когда оказывал помощь пострадавшим от первого попадания.

Председатель ОО «Ветеранов и инвалидов АТО «Рапира» Геннадий Дашко отметил, что Роман был лучшим боевым медиком батальона:

«Лучший боевой медик батальона. Десятки спасенных жизней. Смелый, отважный воин! Погиб спасая жизни раненых!»

10 апреля страна-террорист нанесла двойной удар баллистикой по Одесскому району. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых десятилетняя девочка. Еще четырнадцать получили ранения.

Также сообщалось, что в результате «прилета» по объекту транспортной инфраструктуры были ранены двое сотрудников Одесской железной дороги.