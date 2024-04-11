Ракетний обстріл Одеси 10 квітня: кількість жертв зросла

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

«На жаль, сьогодні в лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення. Таким чином, кількість загиблих збільшилась до 5 осіб»,

– сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 10 квітня в Одесі пролунали кілька потужних вибухів – ворог вкотре атакував Одеський район балістичними ракетами, попередньо – Іскандер-М.

В результаті була пошкоджена транспортна інфраструктура і вантажівки, що знаходяться поруч. Загинули 4 людини, зокрема 10-річна дівчинка. Ще 14 людей отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі – мирні громадяни, які ввечері поверталися додому з роботи пішки або на авто та потрапили під ворожий обстріл.

Також повідомлялося, що під час повторного удару по Одеській області ввечері 10 квітня загинув бойовий медик Роман Юхневич, який надавав допомогу постраждалим.

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