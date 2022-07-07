Ракетный удар у одесских берегов: рашисты угодили в дрейфующий в море танкер

Во время очередного авиационного удара по Одесщине из самолета Су-30 были выпущены две ракеты Х-31. Одна попала в танкер Millennial Spirit (флаг Молдова), дрейфующий в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования (ОК) «Юг».

В ОК напомнили, что в начале полномасштабного вторжения в Украину этот танкер обстреляли в Черном море российские военные корабли.

«Пока, вероятно, горение остатков груза. К моменту первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива. Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа как экологическая бомба замедленного действия»,

– говорится в сообщении.

Отметим, накануне очевидцы сообщали в местных Телеграм-каналах, что в море видно зарево. Некоторые предположили, что это снова горят газовые вышки. Но не исключено, что это зарево было результатом прилета ракеты в танкер.

Вторая ракета, по данным ОК «Юг», самоликвидировалась над морем.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью, 7 июля, российские агрессоры нанесли ракетный удар по двум сельскохозяйственным ангарам в Одесской области и острову Змеиному.

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