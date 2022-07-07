На Змеином установлен флаг Украины с посланием оккупантам

7 июля над островом Змеиный в Черном море вновь развивается государственный флаг Украины. Руководитель Одесской ОВА Максим Марченко оставил на флаге послание для оккупантов.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Флаг установлен на о. Змеином, который недавно освободили от рашистов. На острове расположен поселок Белое Измаильского района Одесской области. Это была единственная территория, относящаяся к Одесскому региону и захваченная российскими войсками. Произошол захват в первый же день войны.

Но сейчас остров освобожден и над ним развивается государственный флаг Украины с таким текстом:

Помни, «русский военный корабль», остров Змеиный — это Украина!» И подпись начальника Одесской ОВА Максима Марченко.

Напомним, что российские оккупанты сбежали со Змеиного 30 июня 2022 года. Впрочем, боевые действия продолжаются там до сих пор. Так, ночью 7 июля по причалу острова рашисы нанесли ракетный удар.

Ранее они пытались безуспешно уничтожить брошенную на нем свою военную технику. Но в этом деле им помогли украинские «Байрактары», окончательно стерев «русский дух» с острова.

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Фото Государственной пограничной службы Украины