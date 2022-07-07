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Ночью в Одесской области было два прилета ракет и атакован остров Змеиный

Ночью в Одесской области было два прилета ракет и атакован остров Змеиный

Ночь 7 июля прошла в Одесском регионе под звуки воздушных тревог. Российские агрессоры атаковали ракетами сельхозпредприятия области и остров Змеиный.

Об этом сказано в официальном сообщении Оперативного командования «Юг».

По информации военных враг дважды атаковал Одесскую область.

Удар 2 ракетами ночью пришелся на 2 сельскохозяйственных ангара, которые разрушены. В одном из них хранилось около 35 т зерна.

По предварительным данным жертв нет.

А на рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров был атакован двумя ракетами воздушного базирования. Рашисты существенно повредили причал.

Вчера, 6 июля, российские войска также атаковали Одесскую область ракетами. С самолета была выпущена ракета воздушного базирования, но ее успешно сбили наши зенитчики.

Еще вчерашней ночью  воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Юг» уничтожили над одесским побережьем две российские крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр».

Еще три крылатые ракеты противника наша система ПВО «минуснула» 5 июля.

Фото иллюстративное

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