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Фото последствий ночного ракетного удара: россияне начали охоту за зерном

Фото последствий ночного ракетного удара: россияне начали охоту за зерном

Ночью 7 июня российская федерация нанесла ракетный удар по территории одесской области. Ракетами были уничтожены два ангара с 35 тоннами зерна.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что очередной удар по территории одного из районов Одесской области демонстрирует тенденцию того, что враг начал охоту за нашим зерном.

Россия не только крадет зерно на временно оккупированных территориях, но и принялась уничтожать его, места для хранения сельхозпродукции на свободных украинских землях.

Так было в Николаеве, теперь вот на Одещине. Это к теме гуманитарных коридоров, о которых говорит россия. Только международные гарантии могут обеспечить такие коридоры… Хотите устроить нам новый голодомор – попадете в ад,

— заявил Сергей Братчук.

последствия попадания ракеты
последствия попадания ракеты
последствия попадания ракеты
последствия попадания ракеты
последствия попадания ракеты

Напомним, что ночью 7 июля российские агрессоры атаковали ракетами сельхозпредприятия области и остров Змеиный.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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