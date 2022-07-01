Ракетный удар по Сергеевке: погиб 12-летний ребенок

В результате ракетного удара по пгт Сергеевка в Одесской области погиб 12-летний мальчик. Таким образом, общее число жертв выросло до 21 человека. Об этом сообщил сегодня днем спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире общенационального телемарафона.

По словам Братчука, сначала было очень трудно понять, сколько людей находится под завалами.

«Потому что, еще раз скажу, это мирные объекты, сегодня говорим так, по военной терминологии. Это жилой дом, это база отдыха. Пока неизвестно, сколько людей ночевали дома или находились где-то в гостях. К сожалению, список тех людей, которые погибли, сейчас, на эту минуту, могу продолжить, что добавился еще один человек. Погибший мальчик 12 лет»,

– сообщил Братчук.

Также он отметил, что количество пострадавших пока не увеличивается – в настоящее время таковых 38 человек.

«Но, возможно, еще кого-нибудь найдут под завалами»,

– добавил спикер ОВА.

В ночь на 1 июля российская авиация нанесла ракетный удар по пгт. Сергеевка в Одесской области. Были разрушены многоэтажный жилой дом и две базы отдыха.

Ранее сообщалось, что поиск пострадавших и погибших после удара российской ракетой по пгт Сергеевка завершен.

Также «Одесская жизнь» публиковала новые фото и видео с места трагедии в Сергеевке.

В связи с трагедией в Сергеевке суббота, 2 июля 2022 года, объявлена в Одесской области днем траура.