2 июля в Одесской области объявлен днем траура

В связи с трагедией, которая произошла из-за ночного ракетного удара по пгт. Сергеевка в Белгород-Днестровском районе 2 июля 2022 года будет траурным днем.

Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одесса. Официально»

02 июля 2022 года объявлен в области днем ​​траура по погибшим.

В день траура на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.

Также рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Ранее сообщалось, что ночью 1 июля российские агрессоры нанесли ракетный удар по жилой и курортной зоне пгт. Сергеевка. Были разрушены многоэтажный жилой дом и две базы отдыха. Уже известно о 20 погибших, 38 человек госпитализирован, из них двое в критическом состоянии.

Разбор завалов еще продолжается. Под ними могут быть люди.