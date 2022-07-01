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Спасатели завершили поиск людей в разрушенной девятиэтажке: число жертв выросло (ОБНОВЛЕНО)

Спасатели завершили поиск людей в разрушенной девятиэтажке: число жертв выросло (ОБНОВЛЕНО)

Поиск пострадавших людей и тел погибших после удара российской ракетой по пгт. Сергеевка завершен. При этом люди могут быть под завалами разрушенных баз отдыха. Число погибших выросло до 19 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели завершили поиск тел в многоэтажке. Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах.

Всего в девятиэтажном доме проживало 150-160 человек. Также в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки.

Под завалами на базе отдыха, расположенной рядом, могут находиться люди. Их разбор продолжается.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 13:30 в результате ракетного удара в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погибли 20 человек (16 человек — жилой дом и 4 человека — база отдыха, из них 1 ребенок), пострадало 38 человек (37 человек — жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек.

Спасены 8 человек из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха). Работы продолжаются, на месте происшествия работают психологи ГСЧС.

Число погибших в результате ракетного удара в Белгород-Днестровском районе Одесщины возросло до 19 человек.

При этом двое раненых находятся в критическом состоянии. Их готовят к срочным операциям.

Госпитализирован 31 человек, среди которых 4 ребенка и беременная женщина.

Еще 8 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Из под завалов спасены 8 человек, из них 3 ребенка.

В настоящее время спасательные работы продолжаются на разрушенных базахотдыха.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 1 июля 2022 года россия ударила ракетами по жилому девятиєтажному дому и двум базам отдыха в курортном поселке в Одесской области.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, речь идет о курортном поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Позже ГСЧС Украины опубликовала фото и видео с места трагедии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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