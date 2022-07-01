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Спикер Одесской ОВА: «Террорист россия должна ответить за все преступления»

Спикер Одесской ОВА: «Террорист россия должна ответить за все преступления»

Террористическая организация «россия» должна ответить за все преступления.
Об этом заявил в соцсетях спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, комментируя сегодняшнюю ракетную атаку в пгт Сергеевка на Одесчине, в результате которой погибли уже 18 человек.

Как отмечает Братчук, к сожалению, среди погибших снова есть дети.

«Я хочу пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим, среди них тоже есть дети»,

– сказал спикер ОВА в своем утреннем видеообращении.

Он отмечает, что угроза ракетных атак по-прежнему остается очень высокой и настоятельно призвал одесситов и жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Сейчас в акватории Черного моря пребывают три корабля-носителя крылатых ракет типа «Калибр», но этой ночью враг ударил по мирным жителям мощными ракетами с Х-22 еще советского образца. И, говорит Братчук, таких ракет у рашистов еще очень много. И они будут продолжать бить по мирному населению и гражданским объектам.

По словам представителя ОВА, сегодня Украина очень нуждается в противоракетных системах, и такие системы есть у наших союзников.

«И в который раз обращаемся к ним: как можно быстрее предоставьте Украине такую помощь. Чтоб ни одна российская ракета больше не падала на головы нашего мирного населения, чтобы не умирали наши дети»,

– говорит Братчук.

Также он призвал украинцев продолжать работать на нашу Победу и не сдаваться.

«Враг пытается заставить нас поднять белый флаг, упасть на колени, плакать и умолять его о мире. Не дождется»,

– уверен спикер ОВА.

Ранее глава Одесской ОВА сообщил подробности ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 в Одесской области, в результате которого тремя ракетами Х-22 был поражен многоквартирный дом и база отдыха в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района на Одесчине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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