Ракетный удар по Одесчине: какой объект пострадал этой ночью?

6 «прилетов» по Дачному: враг нанес очередной ракетный удар по Одесскому региону (видео) Ночью 19 июля враг снова обстрелял Одесскую область. На этот раз под огонь попало село Дачное. Из семи крылатых ракет типа «Калибр», которые россияне выпустили из акватории Черного моря, шесть, к сожалению, попали в жилые дома и объекты общественной инфраструктуры. ПОДРОБНЕЕ