Ракетный удар по Одесчине: какой объект пострадал этой ночью?

Сегодня ночью, в среду, 20 июля 2022 года, враг нанес еще один ракетный удар по территории Одесской области. Одна из ракет попала в заброшенное складское здание.
Как информирует Оперативное командование «Юг», удар был нанесен с применением самолетов Су-35. Одну из ракет, предположительно Х-59, успешно сбили наши силы противовоздушной обороны.
На месте прилета возник пожар, его оперативно потушили спасатели.
Человеческих жертв нет.
Напомним, в ночь на 19 июля враг обстрелял ракетами село Дачное Одесской области. Из семи крылатых ракет типа «Калибр», которые россияне выпустили из акватории Черного моря, шесть попали в жилые дома и объекты общественной инфраструктуры.
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