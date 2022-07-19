Жительница Одесской области рассказала, как она и дети пережили ракетный удар

Кристина – мать троих детей. В результате попадания российской ракеты ее семья получила ранения и осталась без дома.

Спасло их то, что во время воздушной тревоги они перешли в помещение, отвечающее «правилу двух стен».

Мы сидели между стенами. Одна ракета ударила, вторая. Ребенок заплакал. Я пошла закрывать окно. И увидела, что ракета летит. И с этим окном я улетела, и дальше не помню. В доме крови много. Ребенок маленький ничего не слышит. Бабушка пострадала. Кума моя пострадала с ребенком – 4 месяца. Не знаю, как они вообще выжили чудом. Говорят, здесь военные. Где они? Здесь нет никаких военных,

— рассказала чудом выжившая женщина.

Видео с рассказом пострадавшей опубликовал телеграм-канал «Одесской Жизни».

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Напомним, что в результате ночной атаки в селе недалеко от Одессы были полностью разрушены или сгорели четыре дома, пострадали школа, дом культуры. Повреждения получили десятки домов. Пострадали шесть гражданских лиц.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 18 июля российские агрессоры уже второй раз за сутки обстреляли ракетами территорию Одесской области. На этот раз все прилеты пришлись в одно из сел.

При первом обстреле пострадали военный объект и мост через Днестровский лиман.