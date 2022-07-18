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Россия ударила четырьмя ракетами: горит военный объект

Россия ударила четырьмя ракетами: горит военный объект

Сегодня утром, в понедельник, 18 июля 2022 года, российские агрессоры нанесли очередной ракетный удар по территории Одесской области. Но не все вражеские снаряды достигли цели.

По официальной информации Оперативного командования «Юг», удар был нанесен в 11:00 часов. Отметим, что незадолго до этого в Одессе и области была объявлена воздушная тревога, а многие горожане слышали звуки взрывов.

Как оказалось, из акватории Черного моря тремя самолетами Су-35 было выпущено 4 ракеты воздушного базирования.

Одну ракету удалось сбить над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Сейчас на месте прилета тушат пожар.

Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля. Отметим, что сейчас мост не функционирует.

По данным ОК «Юг», пострадавших нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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