Враг атаковал Одессу ракетами: каковы последствия? (видео)

Сегодня, в субботу, 16 июля 2022 года, в пять часов утра, враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы.

По информации очевидцев, взрыв в городе прозвучал спустя час после сигнала воздушной тревоги. Ракетный удар был нанесен с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95, враг бил со стороны Ставрополья.

Снаряд (предварительно, это была ракета Х-101) попал в склад производственно-торговой компании. После взрыва на складе вспыхнул пожар на площади более 1000 квадратных метров.

Над городом поднялся густой черный дым – его было видно из разных концов Одессы.

Кроме того, от пожара пострадал швейный цех одного из известных украинских брендов.

Об этом и не только – новое видео «Одесской жизни».

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Фото Объединенного координационного пресс-центра сил Обороны Юга Украины