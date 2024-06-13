Работник одесского военкомата торговал бланками повесток: подробности

Работник одесского военкомата торговал бланками повесток: подробности

Работник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе за 4 тысячи долларов вознаграждения продавал фейковые повестки для отсрочки мобилизации.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.

В «стоимость» входило предоставление пустого бланка повестки с мокрой печатью для самостоятельно заполнения и проставления необходимой даты, якобы, явки в ТЦК. Фейковая повестка должна была исключить возможность вручения реальной, а затем отсрочить призыв на военную службу.

повестка

11 июня полицейские задержали работника после получения им 1 000 долларов взятки. Это был второй «транш», первую часть платы он получил неделей ранее.

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задержали военкома

Подозреваемому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Из неофициальных источников известно, что задержанный работал в печально известном Киевском районном ТЦК, работники которого удерживали силой бригаду скорой, а потом устроили массовую драку с медиками.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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