Працівник одеського військкомату торгував бланками повісток: подробиці

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

У “вартість” входило надання порожнього бланка повістки з мокрою печаткою для самостійного заповнення та проставлення необхідної дати, нібито, явки до ТЦК. Фейкова повістка мала унеможливити вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу.

11 червня поліцейські затримали працівника після отримання ним 1 000 доларів хабара. Це був другий “транш”, першу частину плати він отримав тижнем раніше.

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Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

З неофіційних джерел відомо, що затриманий працював у сумнозвісному Київському районному ТЦК, працівники якого утримували силою бригаду швидкої, а потім влаштували масову бійку з медиками.

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