Вручение повесток в Одессе будут снимать на видео

Об это рассказа руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Каждая группа ТЦК и СЗ (так теперь называются оенкоматы) в Одессе будет снаряжается бодикамерами, такими же как у патрульных полицейских.

«Каждая группа снаряжается. Мы над этим работаем. Поскольку это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события, мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла» — сказала Гуменюк.

Поводом для такого шага стали несколько резонансных случаев, произошедших в Одессе, когда мужчин, отказывающихся взять повестку на улице, силой увозили в военкоматы. Мы рассказывали о них в своих публикациях: