Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Несовершеннолетняя одесситка в поисках «легкого» заработка через соцсети получила задание за денежное вознаграждение поджигать автомобили военных и полицейских. Также ей разрешили жечь любое авто, на которое предварительно следовало наклеить белый крест. Согласившись, юная девушка привлекла к сотрудничеству свою 18-летнюю знакомую.

Девушки подыскали припаркованный возле дома одесситки ее автомобиль «Kia» и дождавшись ночи, обозначили его крестом, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Процесс был заснят на телефон для подтверждения проделанной «работы».

Автомобиль потушили пожарные и сообщили об этом в полицию.

Позже аналогичным образом они собирались сжечь еще один гражданский автомобиль «Renault», запаркованный возле дома владельца.

Поджигательниц задержали перед самым совершением преступления. У них изъяли горюче-смазочные материалы, зажигалку, липкую ленту и другие вещи, заготовленные для поджога автомобиля и мобильные телефоны с переписками с заказчиком.

Девушкам сообщили о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10-ти лет лишения свободы.

Суд поместил их под круглосуточный домашний арест.

Читайте также: Трех одесских подростков обвинили в диверсиях: им грозит пожизненное заключение