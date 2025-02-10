Пожар произошел несколько дней, подробности рассказали в Главном управлении полиции Одесской области.

К преступлению причастен 27-летний житель Николаева. Его задержали, когда он собирался возвращаться домой маршрутным автобусом.

Как выяснилось, во время комендантского часа злоумышленник проник в паркинг дома, облил бензином и поджег два автомобиля «BMW» одесситки. Огонь перекинулся на рядом припаркованные «BMW» и «Hyundai».

Пожар потушили пожарные. К счастью, никто из людей не пострадал.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 908 400 грн.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Мотивы преступления и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

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