Согласно данным Нацполиции, за прошлый год больше всего поджогов автомобилей зарегистрировано в Киеве — 84 случая. На втором месте оказалась Одесская область с 82 инцидентами, а на третьем — Харьковская область, где зафиксировали 71 поджог.

Кроме автомобилей, поджоги касались других объектов. В частности, было зафиксировано 149 случаев повреждения релейных шкафов на железной дороге. Также преступники совершали поджоги территориальных центров комплектования (ТЦК), почтовых отделений и полицейских участков — всего 57 подобных инцидентов, которые квалифицируются как диверсии или теракты.

Полицейские в сотрудничестве с СБУ задержали 288 человек, причастных к поджогам. Среди них — 211 мужчин, 12 женщин и 65 несовершеннолетних. По 229 фактам поджигателей уже привлечены к ответственности.

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