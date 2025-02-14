По информации правоохранителей, российские кураторы обещали подросткам денежное вознаграждение за выполнение поджогов. Однако после выполнения заданий деньги им не выплачивали. Спецслужбы вышли на след злоумышленников и совместно с СБУ провели задержание. Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны с доказательствами их деятельности.

Как отмечают в полиции, все задержанные искали «легкий заработок» в Telegram-каналах. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным силовиков, российские спецслужбы активно вербуют украинцев через мессенджеры, предлагая выполнение диверсионных заданий. Основная схема — поджог автомобилей военных с последующей отправкой видеодоказательств. Во многих случаях обещанное вознаграждение не поступает или выплачивается не в полном объеме.

Читайте также: