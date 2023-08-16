Новости Одессы и Одесской области

Работа одесского фотографа победила на международном фотоконкурсе: что на ней изображено

Работа одесского фотографа победила на международном фотоконкурсе: что на ней изображено

Одесский фотограф получил первое место на американском международном фотоконкурсе SUGi x NAVA Photography Contest 2023, который проходил в Нью-Йорке. Конкурс посвящен взаимодействию природы и человека.

Об этом сообщил Евгений Самученко на своей Фейсбук-странице.

Первое место на SUGi x NAVA Photography Contest 2023!

Особенно приятно, что награжденная работа сделана в Украине, на берегу реки Южный Буг, —

написал фотограф.

Диплом за 1 место Евгению Самученко

Победу одержала работа под названием “Туманное утро на реке Южный Буг” в номинации “Пейзаж”.

Организаторы конкурса написали, что сосредотачиваясь, прежде всего, на природе, работы Самученко являются исследованием тонких и постоянно меняющихся отношений между человеком и природой. 

Своими работами Самученко показывает хрупкую красоту нашей планеты и возможность диалога во взаимодействии человека с природой, —

считают организаторы международного конкурса.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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