Работа одесского фотографа победила на международном фотоконкурсе: что на ней изображено

В Одесской области устанавливают мобильные укрытия для учебных заведений: как там внутри? (фото) В г. Подольске и в Куяльницкой территориальной громаде Подольского района уже установили первые мобильные укрытия для учебных заведений, которые должны открыться в этих двух громадах с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в Подольской райгосадминистрации (РГА). ПОДРОБНЕЕ

Восстановлению не подлежит: гипермаркет FOZZY в Одессе не будет работать (фоторепортаж) В результате российской атаки в ночь с 13 на 14 августа помещение нашего гипермаркета FOZZY в Одессе разрушено до основания и восстановлению не подлежит. Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе не будет работать. ПОДРОБНЕЕ