Работа одесского фотографа победила на международном фотоконкурсе: что на ней изображено

Одесский фотограф получил первое место на американском международном фотоконкурсе SUGi x NAVA Photography Contest 2023, который проходил в Нью-Йорке. Конкурс посвящен взаимодействию природы и человека.
Об этом сообщил Евгений Самученко на своей Фейсбук-странице.
Первое место на SUGi x NAVA Photography Contest 2023!
Особенно приятно, что награжденная работа сделана в Украине, на берегу реки Южный Буг, —
написал фотограф.
Победу одержала работа под названием “Туманное утро на реке Южный Буг” в номинации “Пейзаж”.
Организаторы конкурса написали, что сосредотачиваясь, прежде всего, на природе, работы Самученко являются исследованием тонких и постоянно меняющихся отношений между человеком и природой.
Своими работами Самученко показывает хрупкую красоту нашей планеты и возможность диалога во взаимодействии человека с природой, —
считают организаторы международного конкурса.
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