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Робота одеського фотографа перемогла на міжнародному фотоконкурсі: що на ній зображено

Робота одеського фотографа перемогла на міжнародному фотоконкурсі: що на ній зображено

Одеський фотограф отримав перше місце на американському міжнародному фотоконкурсі SUGi x NAVA Photography Contest 2023, що проходив у Нью-Йорку. Конкурс присвячений взаємодії природи та людини.

Про це повідомив Євген Самученко на своїй Фейсбук-сторінці.

Перше місце на SUGi x NAVA Photography Contest 2023!

Особливо приємно, що нагороджену роботу зроблено в Україні, на березі річки Південний Буг, –

написав фотограф.

Диплом за 1 место Евгению Самученко

Перемогу здобула робота під назвою “Туманний ранок на річці Південний Буг” у номінації “Пейзаж”.

Організатори конкурсу написали, що зосереджуючись, перш за все, на природі, роботи Самученка є дослідженням тонких відносин, що постійно змінюються, між людиною та природою.

Своїми роботами Самученко показує тендітну красу нашої планети та можливість діалогу у взаємодії людини з природою, –

вважають організатори міжнародного конкурсу

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