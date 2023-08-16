Робота одеського фотографа перемогла на міжнародному фотоконкурсі: що на ній зображено

Одеський фотограф отримав перше місце на американському міжнародному фотоконкурсі SUGi x NAVA Photography Contest 2023, що проходив у Нью-Йорку. Конкурс присвячений взаємодії природи та людини.
Про це повідомив Євген Самученко на своїй Фейсбук-сторінці.
Перше місце на SUGi x NAVA Photography Contest 2023!
Особливо приємно, що нагороджену роботу зроблено в Україні, на березі річки Південний Буг, –
написав фотограф.
Перемогу здобула робота під назвою “Туманний ранок на річці Південний Буг” у номінації “Пейзаж”.
Організатори конкурсу написали, що зосереджуючись, перш за все, на природі, роботи Самученка є дослідженням тонких відносин, що постійно змінюються, між людиною та природою.
Своїми роботами Самученко показує тендітну красу нашої планети та можливість діалогу у взаємодії людини з природою, –
вважають організатори міжнародного конкурсу
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