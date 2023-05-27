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«Лучший Одесский черный»: стали известны победители винного конкурса

«Лучший Одесский черный»: стали известны победители винного конкурса

26 мая в городе Винница назвали победителей конкурса «Лучший Одесский черный». Это событие произошло в рамках Vinnytsia Wine Days, которая проходит с 24 по 28 мая.
В этом году лучшие вина выбирали из тридцати трех образцов двадцати двух производителей из разных уголков Украины 2017-2021 годов.

Недавно мы рассказывали, как проходил конкурс в Лаборатории сенсорного анализа Одесского технологического университета.

Согласно регламенту конкурса, медали получили 30% образцов, то есть 10 вин.

Золотые медали получили:

  • Винхол Бархатное 2019 и 2020;
  • Винодельня Марьяна Шевченко 2019;
  • Винодельческая станция 2021;
  • Виноман 2021;
  • Винный дом Гигинеишвили 2018;
  • Фрумушика 2021 года.

Серебряными призерами стали:

  • Biologist;
  • Narovylo 2020 и 2021.

А вот Гран при этом году остался неразыгранным – жюри не дало ни одному вину высшие баллы.

Конкурс Лучший одесский черный

Во время награждения председатель подкомитета по экономической и финансовой политике в агропромышленном комплексе комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Артем Черноморов сообщил о еще одном значительном событии для отечественного виноделия. Именно 26 мая аграрный комитет зарегистрировал постановление об установлении 5 мая официального праздника Украины – День Одесского черного. Как только за это постановление проголосуют депутаты Верховной Рады, праздник войдет во все украинские календари.

По статистике в Украине 1700 га виноградников засажены сортом Одесский черный.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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