«Лучший Одесский черный»: стали известны победители винного конкурса

26 мая в городе Винница назвали победителей конкурса «Лучший Одесский черный». Это событие произошло в рамках Vinnytsia Wine Days, которая проходит с 24 по 28 мая. В этом году лучшие вина выбирали из тридцати трех образцов двадцати двух производителей из разных уголков Украины 2017-2021 годов.

Недавно мы рассказывали, как проходил конкурс в Лаборатории сенсорного анализа Одесского технологического университета.

Согласно регламенту конкурса, медали получили 30% образцов, то есть 10 вин.

Золотые медали получили:

Винхол Бархатное 2019 и 2020;

Винодельня Марьяна Шевченко 2019;

Винодельческая станция 2021;

Виноман 2021;

Винный дом Гигинеишвили 2018;

Фрумушика 2021 года.

Серебряными призерами стали:

Biologist;

Narovylo 2020 и 2021.

А вот Гран при этом году остался неразыгранным – жюри не дало ни одному вину высшие баллы.

Во время награждения председатель подкомитета по экономической и финансовой политике в агропромышленном комплексе комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Артем Черноморов сообщил о еще одном значительном событии для отечественного виноделия. Именно 26 мая аграрный комитет зарегистрировал постановление об установлении 5 мая официального праздника Украины – День Одесского черного. Как только за это постановление проголосуют депутаты Верховной Рады, праздник войдет во все украинские календари.

По статистике в Украине 1700 га виноградников засажены сортом Одесский черный.