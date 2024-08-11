Пятна мазута на одесских пляжах: к каким выводам пришли экоинспекторы

Война, день 900: ночь на 11 августа была неспокойной Сегодня, в воскресенье, 11 августа 2024 года, начались девятисотые сутки с начала широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наши защитники продолжают стойко держать оборону на всех направлениях фронта, но в то же время мощное контрнаступление ВСУ в Курской области рф официальные источники по-прежнему не комментируют. ПОДРОБНЕЕ

На Одессу надвигается гроза – объявлено предупреждение Сегодня, в субботу, 10 августа 2024 года, в ближайшие часы в Одессе и Одесской области ожидается гроза, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ