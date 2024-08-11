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Пятна мазута на одесских пляжах: к каким выводам пришли экоинспекторы

Пятна мазута на одесских пляжах: к каким выводам пришли экоинспекторы

На днях в соцсетях появилась информация о наличии пятен мазута в морской воде в районе одесских пляжей «Ланжерон», «Дельфин» и «Lion». На ситуацию отреагировали государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа – они обследовали побережье Черного моря и отобрали пробы морской воды.

О результатах обследования экоинспекторы сообщили на странице ведомства в Facebook.

«Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа в оперативном порядке осуществлены выезды на указанные места вероятного загрязнения, проведено обследование побережья Черного моря и отобраны пробы морской воды.
В ходе визуального обследования каких-либо пятен или их остатков не обнаружено. По результатам анализов проб химические показатели качества воды находятся в пределах предельно допустимых концентраций и фона»,

– отмечается в сообщении.

Напомним, утром 6 августа 2024 года одесские телеграм-каналы опубликовали несколько видео с городских пляжей. На них видны мутные пятна на воде. Авторы утверждали, что это мазут. В то же время качество видеозаписей не позволило увидеть характерную пленку на воде, которая образуется при сбросе в море мазута или других нефтепродуктов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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