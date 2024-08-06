В Одессе сообщают о пятнах мазута на пляжах

Чем на самом деле являются пятна, неизвестно. Может быть это цветение водорослей, а может быть и топливо, сброшенное с судна. Качество видеозаписей не позволяет увидеть характерную пленку на воде, которая образуется при сбросе в море мазута или других нефтепродуктов.

Тем не менее, вот что говорит одна из девушек, снявших видео:

«Одесса, пляж Ланжерон, кто-то сбросил мазут, очень сильное загрязнение, купаться невозможно. Вода очень холодная, градусов 15-16».

Службы, отвечающие за контроль качества воды, пока никак не отреагировали на такие заявления. Ждем их пояснения с опровержением или подтверждением загрязнения воды у одесского побережья нефтепродуктами.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС ситуация в Черном море у берегов Одессы оказалась на грани экологической катастрофы. Тонны воды из разрушенного водохранилища затопили нефтеперерабатывающие заводы и автозаправки, склады с топливом и ядохимикатами, поля и огороды, свалки, выгребные ямы, кладбища, скотомогильники.