Плями мазуту на одеських пляжах: яких висновків дійшли екоінспектори

Днями у соцмережах з’явилася інформація про наявність плям мазуту у морській воді в районі одеських пляжів «Ланжерон», «Дельфін» та «Lion». На ситуацію відреагували державні інспектори з охорони навколишнього природного довкілля Південно-Західного округу – вони обстежили узбережжя Чорного моря та відібрали проби морської води.
Про результати обстеження екоінспектори повідомили на сторінці відомства у Facebook.
«Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу в оперативному порядку здійснено виїзди на зазначені місця ймовірного забруднення, проведено обстеження узбережжя Чорного моря та відібрано проби морської води.
У ході візуального обстеження якихось плям або їх залишків не виявлено. За результатами аналізів проб хімічні показники якості води знаходяться в межах гранично допустимих концентрацій та фону»,
– зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 6 серпня 2024 року одеські телеграм-канали опублікували кілька відео з міських пляжів. На них видно каламутні плями на воді. Автори стверджували, що це мазут. Водночас, якість відеозаписів не дозволила побачити характерну плівку на воді, яка утворюється при скиданні в море мазуту або інших нафтопродуктів.
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