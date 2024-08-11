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Плями мазуту на одеських пляжах: яких висновків дійшли екоінспектори

Плями мазуту на одеських пляжах: яких висновків дійшли екоінспектори

Днями у соцмережах з’явилася інформація про наявність плям мазуту у морській воді в районі одеських пляжів «Ланжерон», «Дельфін» та «Lion». На ситуацію відреагували державні інспектори з охорони навколишнього природного довкілля Південно-Західного округу – вони обстежили узбережжя Чорного моря та відібрали проби морської води.

Про результати обстеження екоінспектори повідомили на сторінці відомства у Facebook.

«Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу в оперативному порядку здійснено виїзди на зазначені місця ймовірного забруднення, проведено обстеження узбережжя Чорного моря та відібрано проби морської води.
У ході візуального обстеження якихось плям або їх залишків не виявлено. За результатами аналізів проб хімічні показники якості води знаходяться в межах гранично допустимих концентрацій та фону»,

– зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 6 серпня 2024 року одеські телеграм-канали опублікували кілька відео з міських пляжів. На них видно каламутні плями на воді. Автори стверджували, що це мазут. Водночас, якість відеозаписів не дозволила побачити характерну плівку на воді, яка утворюється при скиданні в море мазуту або інших нафтопродуктів.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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