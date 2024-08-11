Плями мазуту на одеських пляжах: яких висновків дійшли екоінспектори

Війна, день 900: ніч на 11 серпня була неспокійною Сьогодні, в неділю, 11 серпня 2024 року, розпочалася дев’ятисота доба з початку широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Наші захисники продовжують стійко тримати оборону на всіх напрямках фронту, але в той же час потужний контрнаступ ЗСУ в Курській області Росії офіційні джерела, як і раніше, не коментують. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одесу насувається гроза – оголошено попередження Сьогодні, у суботу, 10 серпня 2024 року, найближчим часом в Одесі та Одеській області очікується гроза, у зв’язку з чим у регіоні оголошено штормове попередження. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ